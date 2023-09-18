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В Болгарии фермеры блокируют дороги из-за отмены эмбарго на экспорт зерна из Украины

18 сентября, 2023 понедельник
18:32
Экономика

18 сентября болгарские фермеры начали бессрочный протест и блокировку дорог по всей стране. Они протестуют против разрешения на ввоз зерна из Украины

Об этом информирует Novinite .

Аграрии блокируют дороги по всей Болгарии в рамках протеста за спасение сельского хозяйства.

Сообщается, что протестующие требуют запретить украинское зерно и продукты питания, а также срочно выплатить государственную помощь. Кроме того, они просят правительство уйти в отставку.

Болгарські виробники виступають проти зняття заборони на експорт українського зерна

Фото: Getty Images

Заместитель председателя Ассоциации производителей зерна Георги Милев сказал, что поездок следует избегать, потому что на дорогах двигается крупная сельхозтехника. Около 300 фермеров с тракторами, тяжелыми машинами и другой техникой перекрыли выход из Старой Загоры до шоссе "Тракия".

Автобан Варна - Бургас перекрыт в обоих направлениях возле "Харамиата". Также остановлено движение от Аспарухового моста .

Неизвестно, когда блокада закончится.

Что известно о запрете на импорт украинского зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Также 13 сентября Венгрия объявила , что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии об экспорте украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло : Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Европейская комиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что в понедельник, 18 сентября, Киев подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил , что попросит министров сельского хозяйства и экономики продлить запреты на ввоз нашей агропродукции на 30 дней, если Украина даст запрос на это.

Мир
ЕС
Болгария
зерно
экспорт зерна
фермеры
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