В Болгарии фермеры блокируют дороги из-за отмены эмбарго на экспорт зерна из Украины
18 сентября болгарские фермеры начали бессрочный протест и блокировку дорог по всей стране. Они протестуют против разрешения на ввоз зерна из Украины
Об этом информирует Novinite .
Аграрии блокируют дороги по всей Болгарии в рамках протеста за спасение сельского хозяйства.
Сообщается, что протестующие требуют запретить украинское зерно и продукты питания, а также срочно выплатить государственную помощь. Кроме того, они просят правительство уйти в отставку.
Фото: Getty Images
Заместитель председателя Ассоциации производителей зерна Георги Милев сказал, что поездок следует избегать, потому что на дорогах двигается крупная сельхозтехника. Около 300 фермеров с тракторами, тяжелыми машинами и другой техникой перекрыли выход из Старой Загоры до шоссе "Тракия".
Автобан Варна - Бургас перекрыт в обоих направлениях возле "Харамиата". Также остановлено движение от Аспарухового моста .
Неизвестно, когда блокада закончится.
Что известно о запрете на импорт украинского зерна
Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.
24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.
Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.
Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.
13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.
Также 13 сентября Венгрия объявила , что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет.
Министерство иностранных дел Украины в комментарии об экспорте украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло : Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.
Европейская комиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.
В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.
В то же время заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.
18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.
Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что в понедельник, 18 сентября, Киев подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил , что попросит министров сельского хозяйства и экономики продлить запреты на ввоз нашей агропродукции на 30 дней, если Украина даст запрос на это.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное