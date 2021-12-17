В более чем 2 тыс. сел Украины впервые появился широкополосный интернет

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он отметил, что за 2021 год количество украинцев, пользующихся государственными электронными услугами, выросло с 53% до 60%.



"За 2021 год на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дия" добавилось более 20 электронных услуг. В приложении "Дия" реализовано 15 новых услуг и внедрено отображение 6 новых цифровых документов, в том числе внутреннего и международного COVID-сертификатов", - рассказал министр во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.



По его словам, на "Дие" можно получить более 30 электронных сервисов, а услуги регистрации бизнеса являются одними из самых быстрых в мире.



"Весомым направлением работы для расширения удобства и доступности государственных услуг является развитие сети ЦНАПов. Она выросла вдвое, до 2700 точек доступа: 1020 центров, 1527 удаленных рабочих мест, 120 территориальных подразделений, 28 мобильных центров", - добавил он.



Денис Шмыгаль отметил, что, для того чтобы больше граждан могли воспользоваться онлайн-услугами, в более чем 2 тыс. населенных пунктов сельской местности впервые появился широкополосный доступ к интернету. Около 700 тысяч украинцев могут подключиться к качественной сети. Более 5 тыс. заведений социнфраструктуры впервые получили доступ к скоростному интернету.

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