В Богодухове в жилом доме взорвался газовый баллон. Две женщины получили ожоги
В городе Богодухове Харьковской области в частном доме по улице Мусийчанска вечером 31 декабря 2021 года взорвался 5-литровый газовый баллон
Об этом со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщает Еспресо.TV .
"В результате взрыва получили ожоги тела жена владельца домовладения, женщина (1951 г.р.) и ее дочь (1975 г.р.). Пострадавшие женщины были госпитализированы в ожоговый центр Харькова", - сообщает пресс-служба спасателей.
Повреждены внешние и внутренние конструкции дома.
Как видно на фото с места происшествия, взрывная волна буквально вынесла часть достаточно толстой наружной стены, состоящую из обложенных с обеих сторон силикатным кирпичом блоков газобетона.
Однако пожара не было.
Причина взрыва устанавливается.
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