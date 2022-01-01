В Богодухове в жилом доме взорвался газовый баллон. Две женщины получили ожоги

Об этом со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщает Еспресо.TV .

"В результате взрыва получили ожоги тела жена владельца домовладения, женщина (1951 г.р.) и ее дочь (1975 г.р.). Пострадавшие женщины были госпитализированы в ожоговый центр Харькова", - сообщает пресс-служба спасателей.

Повреждены внешние и внутренние конструкции дома.







Как видно на фото с места происшествия, взрывная волна буквально вынесла часть достаточно толстой наружной стены, состоящую из обложенных с обеих сторон силикатным кирпичом блоков газобетона.



Однако пожара не было.

Причина взрыва устанавливается.





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