В боевых действиях против Украины на Донбассе оккупанты собираются использовать детей 15-16 лет, - Денисова

Об этом со ссылкой на информацию от правозащитников в воскресенье, 20 февраля 2022 года, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV.



"Призыву подлежат даже несовершеннолетние ребята от 17 лет", - утверждает омбудсмен.



Кроме того, по словам Денисовой, "в так называемых военных училищах незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях".



"Такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающую привлечение детей к вооруженным конфликтам", - отмечает Людмила Денисова.



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Также в резолюции Совета безопасности ООН № 2427 (2018) отмечено, что к детям, которые были завербованы в нарушение применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться прежде всего как к жертвам нарушений международного права .



"Призываю Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, на временно оккупированных территориях, в ряды незаконных вооруженных формирований", - заявляет Денисова.

Справка



В ОРДЛО оккупанты производят так называемую эвакуацию и мобилизацию местного населения. Население запугивают, что на следующей неделе, с 21 февраля, украинская армия якобы "пойдет в наступление".



При этом российская пропаганда множит фейки о терактах и украинских диверсантах, имеют место постановочные взрывы на объектах инфраструктуры оккупированных районов Донетчины и Луганщины.



Украинская разведка, в свою очередь, предупредила о прибытии в ОРДЛО наемников из ЧВК Вагнера, которым, как отмечается, поручено создать casus belli для российского ТВ.

Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля 2022 года, собирает посвященное защите Украины заседание Совета национальной безопасности.



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