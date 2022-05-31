В Bloomberg назвали сумму, которую Россия потеряет из-за нефтяного эмбарго
Из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год
Об этом сообщает Bloomberg .
По оценкам агентства, Россия недополучит около $22 млрд. В то же время $10 млрд ежегодных поступлений Москва сможет сохранить благодаря поставкам в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу "Дружба".
По оценкам Bloomberg, прекращение снабжения трубопроводом через северную ветвь "Дружбы" в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд. От запрета на экспорт нефти в Европу морским путем РФ потеряет около $10 млрд в год.
Кроме того, россияне могут понести дополнительные убытки из-за продажи нефти с большим дисконтом в страны Азии.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
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