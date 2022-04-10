В Bloomberg назвали дефолт России неизбежным

Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Отмечается, что казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США.

"Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов", - пояснили в Bloomberg.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – констатировал главный инвестиционный директор компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

Аналитики сомневаются, что финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит РФ долго избегать дефолта. В настоящее время данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятности дефолта в течение 12 месяцев,

В последний раз в России был объявлен дефолт в 1998 году – по внутреннему долгу. Наружный дефолт произошел после переворота в 1917 году.

6 апреля Россия произвела выплаты по своим еврооблигациям в рублях , что вероятнее всего будет означать дефолт.

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