В Bloomberg назвали дефолт России неизбежным
Если Россия не осуществит выплату по своим долгам в долларах, то ее дефолт станет неизбежным
Об этом сообщает агентство Bloomberg .
Отмечается, что казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США.
"Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов", - пояснили в Bloomberg.
"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – констатировал главный инвестиционный директор компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.
Аналитики сомневаются, что финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит РФ долго избегать дефолта. В настоящее время данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятности дефолта в течение 12 месяцев,
В последний раз в России был объявлен дефолт в 1998 году – по внутреннему долгу. Наружный дефолт произошел после переворота в 1917 году.
- 6 апреля Россия произвела выплаты по своим еврооблигациям в рублях , что вероятнее всего будет означать дефолт.
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