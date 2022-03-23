В блокадном Мариуполе около 100 тысяч заложников. Без еды, воды, лекарств в бесчеловечных условиях, - Зеленський
Президент сообщил о ситуации в заблокированном городе, находящемся под постоянными обстрелами
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .
"По состоянию на сегодняшний день в Мариуполе находятся около 100 тыс. человек. В бесчеловечных условиях, в полной блокаде. Без пищи, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами. Под постоянными бомбардировками. Уже не первую неделю мы пытаемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев" . Почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами, обстрелами или сознательным террором", - подчеркнул президент.
Зеленский рассказал, что сегодня одна из гуманитарных колонн была захвачена оккупантами:
"В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов. Мы делаем все, чтобы уволить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов".
- Напомним, Ирина Верещук рассказала , что сегодня из Мариуполя удалось вывезти более 7 тысяч человек.
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