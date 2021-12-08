В ближайшие пять лет возможно все, - Кличко-младший заговорил о возвращении в ринг
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что не исключает своего возвращения в ринг
Об этом сообщает news.in-24.com.
По словам Кличко-младшего, он тренируется каждый день и в ближайшие пять лет может вернуться в ринг на один бой.
"Я тренируюсь каждый день, для меня это как чистить зубы. Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он в последний раз участвовал в боях. Должен быть небольшой промежуток, потому что мне всего 45 лет. В ближайшие пять лет возможно все. Это не спортивный камбек, в конце концов, я там уже все видел. Но я не исключаю возвращения на один бой", - сказал Владимир Кличко.
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, вскоре после поражения от британского тяжеловеса – Энтони Джошуа.
- Напомним, 21 апреля Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.
- 20 июля стало известно, что украинский боксер Владимир Кличко, в случае решения о возвращении на ринг, может задействовать опцию реванша, прописанную в контракте на бой с британцем Тайсоном Фьюри.
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