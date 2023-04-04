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В ближайшие недели ВСУ начнут выжигать российские тылы, – военный эксперт Свитан

4 апреля, 2023 вторник
16:23
война с Россией

Военный летчик-инструктор полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что перед наступлением ВСУ будут работать по тылам врага

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В течение нескольких дней перед наступлением ВСУ будут работать по тылам россиян дальнобойными системами. Происходят массированные удары по российским тылам беспилотниками, ракетами М31, управляемыми бомбами JDAM-ER", - отметил Свитан.

По словам военного эксперта, Украина получит еще несколько видов оружия, которое не заявлено, но на которое долго намекают наши партнеры.

"В ближайшие несколько недель мы начнем выжигать российские тылы. После этого присоединится артиллерия, чтобы осуществить так называемый огневой вал. Начнется движение ВСУ на тех направлениях, которые определено нашим командованием. Неделя, в которую мы вошли, станет переломной", - подчеркнул Свитан.

  • Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что у Украины очень хорошие шансы для осуществления контрнаступления весной этого года, поскольку российские ресурсы исчерпываются, а украинские военные получают помощь от западных партнеров.
  • The New York Times пишет, что Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия и привлечь союзников к дальнейшему вооружению и финансированию Киева.




 

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