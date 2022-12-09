В ближайшие недели Украина получит зенитное оружие и ракеты для ПВО от Великобритании

Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака, который сегодня днем пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании сказал, что в ближайшие недели в Украину поступит больше зенитного оружия и ракет противовоздушной обороны малой дальности.

Кроме того, во время разговора лидеры стран обсудили новую волну атак России на критически важную инфраструктуру в Украине, Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за ее поддержку в восстановлении электроэнергии благодаря поставкам генераторов.

Премьер-министр Сунак отдал должное успеху Вооруженных Сил Украины в перехвате десятков российских ракет на этой неделе. Кроме того, Сунак добавил, что Кремлю необходимо вывести свои войска из Украины, прежде чем можно будет рассмотреть какое-либо соглашение.