В ближайшие недели Украина получит зенитное оружие и ракеты для ПВО от Великобритании
В ближайшие недели в Украину поступит новая военная помощь из Великобритании, в частности зенитное оружие и ракеты для противовоздушной обороны
Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака, который сегодня днем пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Великобритании сказал, что в ближайшие недели в Украину поступит больше зенитного оружия и ракет противовоздушной обороны малой дальности.
Кроме того, во время разговора лидеры стран обсудили новую волну атак России на критически важную инфраструктуру в Украине, Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за ее поддержку в восстановлении электроэнергии благодаря поставкам генераторов.
Премьер-министр Сунак отдал должное успеху Вооруженных Сил Украины в перехвате десятков российских ракет на этой неделе. Кроме того, Сунак добавил, что Кремлю необходимо вывести свои войска из Украины, прежде чем можно будет рассмотреть какое-либо соглашение.
- Ранее Зеленский сообщил, что с премьером Британии они обсудили сотрудничество в обороне и энергетическую ситуацию в Украине и синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7.
- 19 ноября Риши Сунак впервые посетил Украину.
- 9 декабря посол США Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты Америки и страны G7 поддерживают формулу мира, представленную президентом Украины Зеленским, и подчеркнула, что этот план мог бы стать потенциальным решением войны с РФ.
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