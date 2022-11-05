Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В ближайшие недели ожидаю хорошие новости по ПВО и ПРО, - Зеленский

В ближайшие недели ожидаю хорошие новости по ПВО и ПРО, - Зеленский

5 ноября, 2022 суббота
19:42
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже в ближайшие недели ожидает хорошие новости относительно систем противовоздушной и противоракетной обороны

Об этом он рассказал в видеообращении в субботу, 5 ноября.

Зеленский сообщил, что провел трехчасовое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где "очень детально проанализировали ситуацию на передовой".

"На всех направлениях, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Докладывали Главнокомандующий, командующие, руководитель разведки, премьер-министр, министр обороны, руководитель пограничников. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - прокомментировал президент.

Читайте также: Россия потеряла на Донетчине больше людей, чем в двух Чеченских войнах, - Зеленский

Кроме того, отмечается, что на заседании "очень подробно" было проанализировано все, что касается поставок силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи.

Зеленский также добавил, что рассматривали также противодействие ракетному и дроновому террору оккупантов.

"Уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал больше, но еще есть над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем и дальше делать для этого все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины ", – сказал президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

оружие
Президент Украины
Владимир Зеленский
военные силы Украины
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
Ракетний обстріл
4 ноября, 2022 пятница
Российская ракета снова попала в объект энергетики Украины. Повреждения существенные, но без жертв
4 ноября, 2022 пятница
В Луганской области погиб 25-летний доброволец c Тайваня Джонатан Ценг
4 ноября, 2022 пятница
В освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.48
  • EUR
    Покупка 38.51
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 ноября
21:00
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В России уже началась борьба не за победу в войне, а за удержание власти, - Пионтковский
20:30
Иран осуществил успешный запуск ракеты-носителя Ghaem-100
20:04
Эксклюзив
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
19:58
Эксклюзив
Турция может уничтожить флот РФ в Черном море за несколько часов, - руководитель программ безопасности Центра глобалистики Лакийчук
19:43
Новая партия "шахедов" прибыла в Москву на иранском самолете, - Bild
19:30
Климатические активисты "приклеили" себя к рамам картин Гойи в Мадриде
19:19
В течение суток россияне нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов по Украине, - Генштаб
19:10
Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, также был сбит 1 БПЛА "Мерлин"
19:00
Эксклюзив
Украина осенью способна выйти на довоенные объемы экспорта зерна, - заместитель председателя аграрного совета Марчук
18:33
В Варшаве активисты устроили флешмоб, во время которого вытащили "Орбана" из "задницы" "Путина"
18:27
Эксклюзив
На Бахмутском направлении сконцентрированы около 30 тыс. личного состава РФ, - представитель Восточной группировки войск
18:14
Лидер фракции партии Шольца обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов"
18:13
Синоптик Наталья Диденко предупредила о холодной и сырой погоде
17:54
Россия не уничтожила ни одну установку HIMARS в Украине, - Politico
17:51
Эксклюзив
Нафтогаз
НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно ненужной структурой как для страны, так и для нефтегазового сектора, - экс-нардеп Войцицкая
17:46
Япония и Великобритания намерены усилить поддержку Украины
17:45
В Украине отключились 1300 терминалов Starlink, которыми пользовались ВСУ, - CNN
17:39
Эксклюзив
РФ будет отходить, а Турция - наступать в Черном море, Ливии, Сирии, Азии и на Кавказе, - Юнус
17:22
Эксклюзив
Поставки России баллистических ракет для войны против Украины дорого обойдется Ирану, - Юнус
17:21
В Испании изъяли крупнейшую в мире партию марихуаны стоимостью 64 млн евро
17:12
Обновлено
"Шахтер" разгромил "Ингулец", результаты и расписание других матчей 11-го тура
17:09
Эксклюзив
Владимир Путин
У Путина ситуация цугцванга. Каждый последующий элемент шантажа усугубляет его положение, - Юнус
17:00
Эксклюзив
В ответ на ядерный удар и Путина убьют, и НАТО вступит в военное столкновение с Россией, - Пионтковский
16:54
Эксклюзив
Запад стал регулярно повышать ставки в переговорах с РФ, у Путина остается все меньше вариантов, - Юнус
16:49
В Риме и Милане проходят демонстрации в поддержку мира в Украине
16:44
Обновлено
Сообщено о подозрении трем оккупационным судьям, депортировавшим украинцев из Крыма
16:37
Эксклюзив
Демарш РФ направлен прежде всего против Турции. Стоит ожидать реакции от Сирии, Ливии и Кавказа, - Юнус
16:17
"Европейская Солидарность" призывает ветировать закон "О почтовой связи", который ударит по критически важной во время войны отрасли, – Геращенко
16:13
Олег Николенко
Последствия будут масштабнее выгоды: МИД Украины отреагировал на заявление Ирана о поставках оружия РФ
15:53
В пожаре в кафе с 15 погибшими в Костроме обвиняют военного, вернувшегося с войны против Украины, - росСМИ
15:52
Крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море
15:33
Microsoft стал партнером фонда Елены Зеленской
15:16
Столтенберг оценил риски применения Россией ядерного оружия
15:11
Россияне вывезли из Херсона в Крым 12 воспитанников детского интерната
14:57
В ОК "Юг" объяснили, что стоит за маневрами РФ с уходом из Херсона
14:40
Документальный киноцикл о войне "Украина22: Дневники войны" откроет фильм о Мариуполе
14:13
Поезд из КНДР отправился в РФ после заявления США о поставках боеприпасов, - Reuters
14:13
Нацгвардейцы показали, как уничтожили 5 танков и 2 боевых бронированных машины оккупантов в Луганской области
14:04
"ВСУ двигаются вперед": Зеленский поблагодарил США, Чехию и Нидерланды за 90 танков
13:53
Это инвестиция в безопасный XXI век: Резников о новом пакете помощи от США
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV