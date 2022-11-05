Об этом он рассказал в видеообращении в субботу, 5 ноября.

Зеленский сообщил, что провел трехчасовое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где "очень детально проанализировали ситуацию на передовой".

"На всех направлениях, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Докладывали Главнокомандующий, командующие, руководитель разведки, премьер-министр, министр обороны, руководитель пограничников. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - прокомментировал президент.

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Кроме того, отмечается, что на заседании "очень подробно" было проанализировано все, что касается поставок силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи.

Зеленский также добавил, что рассматривали также противодействие ракетному и дроновому террору оккупантов.

"Уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал больше, но еще есть над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем и дальше делать для этого все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины ", – сказал президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит первые 26 танков Т-72 из партии в 90 единиц в декабре.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США, Чехию и Нидерланды за 90 танков T-72.

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