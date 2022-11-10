В ближайшие недели: Франция передаст Украине еще шесть гаубиц Caesar
Власти Франции намерены передать Украине еще шесть гаубиц Caesar, которые предварительно обещал президент Макрон
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекарня в эфире LCI, информирует РБК-Украина.
Он отметил, что речь идет о вооружениях, которые президент Эмманюэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.
"Мы доставим их в ближайшие недели. Пока мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1", - объяснил Лекорню.
Как отметил глава минобороны Франции, Париж выполнит свое обещание, заключавшееся в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.
Он также подчеркнул, что военная поддержка Украины не делает Францию частью конфликта.
Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
- Напомним, первые гаубицы Caesar поступили в Украину еще в мае.
- В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar. Предварительно речь шла о 12 единицах.
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