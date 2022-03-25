В ближайшие недели этого не произойдет: для захвата Киева россиянам требуется минимум втрое больше сил, чем сейчас, - штаб Командования Сухопутных войск ВСУ
Среди стратегических целей России есть захват Киева, однако в ближайшие недели этого не произойдет из-за недостаточного количества сил войск
Об этом сообщил на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Интерфакс-Украина .
"Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели этого не произойдет. Он (враг) не в силах. Он сейчас совершает перемещение, накопление, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. Среди стратегических целей - захватить столицу, у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно", - сказал он.
По словам генерала, стойкая оборона Киева, порядок и действия ВСУ делают захват Киева почти невозможным.
"Чтобы захватить столицу, нужно иметь в три, а то и в пять раз больше сил, чем у него сейчас", - подчеркнул Грузевич.
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