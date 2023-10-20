В ближайшие годы в Украине не будет безработицы, будет проблема нехватки рук и голов, - инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что в ближайшие годы в Украине не будет безработицы, будет проблема нехватки рук и голов
Об этом стало известно из эфира "Еспресо".
"Безработицы не существует. В Украине нет безработицы. Перед войной не было, была проблема с поиском рабочих рук. Действительно была проблема с безработицей в первые полгода войны, 6-8 месяцев. Когда многие бизнесы были в шоке и не работали на ту мощность , которую они могут работать и даже не на ту мощность, на которую они работают сейчас", – отметил он.
Фурса отметил, что пока никакой проблемы с безработицей нет, однако есть проблема мужчин, которые не хотят устраиваться на официальную работу.
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"Эта история существует и именно эти люди могут говорить, что они не могут устроиться на работу. Но проблема лишь в том, что они не могут позволить себе пойти на работу, потому что боятся мобилизации. А так, в принципе, никакой безработицы в Украине пока нет и в ближайшие много лет у нас не будет проблемы безработицы. Будет проблема нехватки рук и голов", - добавил инвестиционный банкир.
- 11 сентября сообщалось, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о запуске первого онлайн-опроса о занятости и безработице украинцев. Это часть процесса цифровизации Государственного комитета статистики.
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