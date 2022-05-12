Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграмм.

"Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Корабли ЧФ России проводят перегруппировку. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой", - написал он.

По словам Братчука, в ближайшие дни враг попробует более интенсивную воздушную разведку над Одессой, чтобы выявить важные объекты инфраструктуры и военные объекты. Причем враг будет использовать стратегическую авиацию.

"Змеебаевка готовит рашистам новые приключения", - добавил он.

Напомним, 11 мая украинское ПВО сбила российскую ракету над Одесщиной.

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