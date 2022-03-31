В ближайшие дни в пригородах Киева могут быть ожесточенные бои, - британская разведка

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на заявления РФ о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

"Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, ключевой цели российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", - добавили в Минобороны Британии.







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