В ближайшие дни в пригородах Киева могут быть ожесточенные бои, - британская разведка
Британская разведка сообщает, что в ближайшие дни под Киевом могут быть ожесточенные бои
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
"В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на заявления РФ о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.
"Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, ключевой цели российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", - добавили в Минобороны Британии.
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