В ближайшие дни Украину посетят президент Турции Эрдоган и три премьера европейских государств, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.



Он объявил "парад визитов в Украину", отметив, что приглашал международных партнеров именно на этот период – для того чтобы в Украине постоянно находились иностранные топ-чиновники.



"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически на пути. Так же и моя британская коллега ", – сказал Кулеба.



По данным ЕП, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его польский коллега Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной в Киеве. Ожидается, что это произойдет 1 февраля. О новом формате пока нет информации.



Он добавил, что главы МИД ряда центральноевропейских стран будут находиться в Украине на следующей неделе.



"На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции. Мы все постоянно работаем с нашими партнерами, чтобы сдержать Россию. Никто не знает, что на уме у Владимира Путина, но я точно знаю, что с таким присутствием в Украине иностранных топ-чиновников" риски военной эскалации снижаются", – считает Кулеба.



Также в Киев планируют приехать министры иностранных дел Германии и Франции как стран-участниц в Нормандского формата.

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