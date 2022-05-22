В ближайшие дни РФ бросит все силы на окружение и захват Северодонецка, - ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .

Американские аналитики обращают внимание, что россияне 21 мая активизировали усилия по окружению и захвату Северодонецка. Они предполагают, что оккупанты, вероятно, продолжат это делать в ближайшие дни, поскольку усилия на других направлениях, включая Изюмское, не имеют успеха.

Эксперты ожидают, что россияне в Луганской области попытаются извлечь выгоду из недавних достижений на дуге Рубежное - Северодонецк - Луганск - Попасная, чтобы окружить и осадить Северодонецк, который в ISW называют последним украинским опорным пунктом в Луганской области.

Также аналитики отмечают, что оккупанты проводят операции по отрезанию украинских наземных линий связи между Северодонецком и Лисичанском через реку Северский Донец.

22 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты предприняли очередную попытку ворваться в Северодонецк, однако были отброшены украинскими защитниками на прежние позиции.

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