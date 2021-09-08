В ближайшие дни рассмотрят вопрос об установлении в Украине "желтой" зоны, - Шмыгаль

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 8 сентября.

"Во избежание возможных жестких локдаунов или " красных " зон мы должны действовать на опережение. Мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний комиссии ТЭБ и ЧС. Уже в ближайшие дни состоится соответствующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении " желтого " уровня эпидопасности по всей стране" , - подчеркнул премьер.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил , что Украину могут перевести в "желтую" зону карантина с 13 сентября.

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