В ближайшие дни Путин проведет совещание совбеза РФ
В ближайшие дни президент России Владимир Путин планирует провести совещание совета безопасности РФ
Об этом сообщают российские СМИ.
В последний раз Путин собирал Совбез РФ в понедельник, 10 октября, в результате чего по территории Украины были нанесены массовые ракетные удары по объектам энергетической и критической инфраструктуры.
- 10 октября россияне обстреляли Киев , Киевщину, Днепропетровщину, Львовщину, Хмельницкую область и Кривой Рог. В ряде других областей сработало ПВО.
- Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами.
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