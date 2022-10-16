В ближайшие дни Путин проведет совещание совбеза РФ

Об этом сообщают российские СМИ.

В последний раз Путин собирал Совбез РФ в понедельник, 10 октября, в результате чего по территории Украины были нанесены массовые ракетные удары по объектам энергетической и критической инфраструктуры.

10 октября россияне обстреляли Киев , Киевщину, Днепропетровщину, Львовщину, Хмельницкую область и Кривой Рог. В ряде других областей сработало ПВО.

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb