В ближайшие дни оккупанты попытаются возобновить наступление на Слобожанщине, - свод Генштаба

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.



Враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.



"Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Предположительно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области. батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. пункта постоянной дислокации запланирована на вторую половину апреля этого года", - говорится в сообщении.



В ВСУ по-прежнему не исключают проведения вооруженных сил РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.



"Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", - отмечают в Генштабе.



Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.



На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.



На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".



Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.



На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.



Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.



В городе Мариуполь, при поддержке артиллерии и авиации, кафиры продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.



Силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.



На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов