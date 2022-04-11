В ближайшие дни оккупанты попытаются возобновить наступление на Слобожанщине, - свод Генштаба
Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении, существует вероятность, что в ближайшие дни оккупанты будут пытаться восстановить наступление
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.
"Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Предположительно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области. батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. пункта постоянной дислокации запланирована на вторую половину апреля этого года", - говорится в сообщении.
В ВСУ по-прежнему не исключают проведения вооруженных сил РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.
"Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", - отмечают в Генштабе.
Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.
На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".
Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.
На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.
В городе Мариуполь, при поддержке артиллерии и авиации, кафиры продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.
Силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.
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