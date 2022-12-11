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В ближайшие дни Косово подаст официальную заявку на вступление в ЕС

11 декабря, 2022 воскресенье
11:57
Мир Косово

В ближайшие дни Косово планирует официально подать заявку на вступление в Европейский Союз, чтобы продемонстрировать европейским столицам серьезность намерений правительства страны проводить реформы и приближаться к критериям соответствия ЕС

Об этом в интервью изданию Politico заявил первый вице-премьер-министр Косово, ответственный за европейскую интеграцию, Бесник Бислими.

"Мы готовы вывести Косово на новую траекторию", - сказал Бислими, отметив, что "без Западных Балкан Евросоюз никогда не будет завершенным проектом".

В частности добавляется, что по его расчетам, Косово может быть готово к вступлению в ЕС в 2030 году, поскольку подготовка к членству является длительным процессом.

Также по убеждению Бислими, его страна сможет реализовать необходимые для соответствия критериям ЕС экономическую, судебную и другие реформы, а одним из преимуществ Косово является его молодежь, у которой "больше всего энтузиазма по поводу присоединения к Евросоюзу".

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Бислими не считает препятствием, что пять стран-членов ЕС (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания) не признают независимость Косово.

"Поскольку обретение членства является длительным процессом, мы считаем, что к тому времени мы уладим все спорные вопросы, которые мешают этим странам признать Косово, и закроем этот вопрос", - сказал он.

Также вице-премьер выразил надежду на частичную нормализацию отношений Приштины с Белградом на основе последних инициатив Брюсселя, поскольку это будет способствовать движению Косово в ЕС.

"Надеемся очень скоро начать этот важный и интенсивный процесс промежуточной нормализации. Назовем это основным договором, который может разрешить большинство споров между Косово и Сербией, но не обязательно означает полную нормализацию", - отметил Бислими.

  • Напомним, 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией прекратила их деятельность.
  • 1 августа стало известно, что в Косово было отложено на месяц перерегистрацию документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение.
  • 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.
  • 1 сентября стало известно, что Сербия отменила процедуру выдачи своих документов косоварам после договоренностей, достигнутых с Приштиной при посредничестве ЕС.
  • 8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.
  • 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности.
  • 10 декабря сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией.

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ЕС
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