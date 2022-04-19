В ближайшие дни Киев посетит премьер-министр Испании, - Reuters

Об этом сообщил источник в правительстве Испании.

В Reuters отмечают, что Санчес "идет по стопам" нескольких других европейских лидеров, в том числе президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен, а также премьеров Великобритании и Чехии, посещавших Украину после вторжения России в знак поддержки президента Зеленского и украинского народа. .

В понедельник, 18 апреля, Санчес заявил, что Испания вновь откроет свое посольство в Киеве, которое не работает с 24 февраля.

Король и королева Испании посетили центр приема украинских беженцев.

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