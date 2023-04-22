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В ближайшие дни Испания передаст Украине 6 танков Leopard 2A4, - глава МИД Альбарес

22 апреля, 2023 суббота
10:34
Война с Россией

В ближайшие дни Испания поставит Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4

Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газетам медиагруппы Funke Mediengruppe, цитирует Tagesschau.

Он отметил, что после поставки первых шести танков, будет второй пакет с еще четырьмя танками Leopard 2A4. Также он добавил, что Испания будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

"Это включает гуманитарную помощь, прием беженцев и снабжение оборонного вооружения", - подчеркнул Альбарес.

Издание напоминает, что за последние несколько недель 55 украинских военных прошли в Испании подготовку в качестве членов экипажа и техники на основных боевых танках Leopard. В общей сложности у страны есть 347 танков Leopard. Из них 108 относятся к более старому варианту 2A4, 239 - к более новому типу 2А6. Испания пока не планирует передавать Украине более новые модели танков Leopard, поскольку они нужны собственной национальной обороне страны.

  • 13 марта более полусотни украинских военных завершили четырехнедельные тренировки по управлению боевым танком Leopard 2A4 в Испании.
  • 12 апреля в Испании подтвердили , что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля.
  • Новый пакет военной помощи от официального Мадрида Украины, объявившийся в пятницу, 21 апреля, предусматривает поставки средств воздушной и военно-морской обороны.
Мир
Украина
Испания
помощь Украине
оружие для Украины
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