В ближайшие дни Испания передаст Украине 6 танков Leopard 2A4, - глава МИД Альбарес

Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газетам медиагруппы Funke Mediengruppe, цитирует Tagesschau.

Он отметил, что после поставки первых шести танков, будет второй пакет с еще четырьмя танками Leopard 2A4. Также он добавил, что Испания будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

"Это включает гуманитарную помощь, прием беженцев и снабжение оборонного вооружения", - подчеркнул Альбарес.

Издание напоминает, что за последние несколько недель 55 украинских военных прошли в Испании подготовку в качестве членов экипажа и техники на основных боевых танках Leopard. В общей сложности у страны есть 347 танков Leopard. Из них 108 относятся к более старому варианту 2A4, 239 - к более новому типу 2А6. Испания пока не планирует передавать Украине более новые модели танков Leopard, поскольку они нужны собственной национальной обороне страны.