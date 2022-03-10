В ближайшие дни число беженцев из Украины может составить 4 млн, - ООН

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на чиновника UNHRC – Совет ООН по правам человека, передает Еспресо.TV.

Он отмечает, что вчера, 9 марта, UNHRC (Совет ООН по правам человека) проинформировал ведущих международных доноров о том, что количество беженцев из Украины уже превышает 2,2 миллиона.

Также представитель ООН выразил обеспокоенность, что их может стать четыре миллиона в течение следующих нескольких дней.

"Это беспрецедентное перемещение людей в Европе или, пожалуй, где-нибудь еще в мире", - заявил представитель Совет ООН по правам человека.

Напомним, в Польшу от войны в Украине сбежало уже более миллиона наших сограждан.

Около 300 тысяч, по сообщению МИД, уехали в Молдову.

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