В ближайшие 20 лет в океане увеличится втрое количество пластика, - ООН
Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингрид Андерсен заявила, что если не принять кардинальных мер, то к 2040 году количество пластика в океане утроится
Об этом сообщает Новости ООН .
"Черепахи, которые запутались в разорванных пластиковых пакетах. Мертвые киты с желудками, полными отходов. Миллиарды пластиковых гранул, волны выносят на наши пляжи - как недавно в Шри-Ланке. Мы сами видим, что мы наделали", - сказала Андерсен.
По ее словам, ущерб от использования пластика гораздо серьезнее. Речь идет о тройной кризис планетарного масштаба: изменение климата, потерю биоразнообразия и загрязнения.
Эмиссии парниковых газов, источником которых является пластик, включая сжигание пластиковых отходов, к середине века будут составлять 17% общего объема выбросов СО2.
Загрязненные пластиком моря и океаны уже не могут давать нам в полном объеме все свои богатства, которыми человечество пользовалось ранее, а связанные с этим ежегодные экономические потери составляют 2,5 миллиарда долларов.
Глава ЮНЕП предложила четыре шага для решения проблемы: необходимо сократить производство пластмассы, особенно предназначенной для предметов одноразового использования, перейти на замкнутый цикл производства пластика, улучшать обращения с отходами и активизировать действия на национальном уровне.
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