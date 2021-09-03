В ближайшие 20 лет в океане увеличится втрое количество пластика, - ООН

Об этом сообщает Новости ООН .



"Черепахи, которые запутались в разорванных пластиковых пакетах. Мертвые киты с желудками, полными отходов. Миллиарды пластиковых гранул, волны выносят на наши пляжи - как недавно в Шри-Ланке. Мы сами видим, что мы наделали", - сказала Андерсен.



По ее словам, ущерб от использования пластика гораздо серьезнее. Речь идет о тройной кризис планетарного масштаба: изменение климата, потерю биоразнообразия и загрязнения.



Эмиссии парниковых газов, источником которых является пластик, включая сжигание пластиковых отходов, к середине века будут составлять 17% общего объема выбросов СО2.



Загрязненные пластиком моря и океаны уже не могут давать нам в полном объеме все свои богатства, которыми человечество пользовалось ранее, а связанные с этим ежегодные экономические потери составляют 2,5 миллиарда долларов.



Глава ЮНЕП предложила четыре шага для решения проблемы: необходимо сократить производство пластмассы, особенно предназначенной для предметов одноразового использования, перейти на замкнутый цикл производства пластика, улучшать обращения с отходами и активизировать действия на национальном уровне.

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