Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В ближайшие 10-20 лет нам нужно искать пути безопасности, как закрыться от России, - дипломат Чалый
Эксклюзив

В ближайшие 10-20 лет нам нужно искать пути безопасности, как закрыться от России, - дипломат Чалый

21 ноября, 2022 понедельник
21:40
война с Россией

Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, считает, что с Россией нам нужно будет создавать совсем другую политику, потому что эта территория и население показали полную свою несостоятельность жить в мире как хорошие и прогнозируемые соседи

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Мне кажется, что эта группа людей, которая сейчас руководит РФ, сойдет со сцены физически. А потом будет руководство России или группы стран, которые образуются на этой территории, тогда мы и увидим, что там будет происходить. Ничего оптимистического я не вижу, дальше будет все зависеть от живущих там людей. А нам нужно будет гарантировать свою безопасность, также присоединиться к НАТО, выставить проволоку на границах, чтобы предотвратить всевозможные нелегальные пересечения – это все нам придется делать", - отметил дипломат.

Валерий Чалый отметил, что с Россией нам нужно будет создавать совсем другую политику, потому что эта территория и население показали полную несостоятельность жить в мире, как хорошие и прогнозируемые соседи.

"Ближайшие 10, 15 или 20 лет нам нужно искать, как от них закрыться, а что у них будет, это их вопрос. Нам необходимо обезопасить себя от их угроз, и для этого нужны ракеты средней и малой дальности, которые добивают до их ключевых точек, как они говорят, принятия решений, также нам нужен зонтик НАТО. Нас должно интересовать больше не то, что будет в России, а насколько Украина сможет создать себе безопасность от любых деструктивных российских сценариев в будущем", - подытожил Чалый.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
НАТО
Читайте также:
20 ноября, 2022 воскресенье
В России заявили, что резолюция ООН о репарациях для Украины "не имеет юридической силы"
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
20 ноября, 2022 воскресенье
Си Цзиньпин предупредил Байдена о красной линии в отношениях США и Китая, - МИД КНР
Міхеїл Саакашвілі
20 ноября, 2022 воскресенье
Приезд Саакашвили в Грузию был спецоперацией РФ, – политолог Васадзе
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.42
  • EUR
    Покупка 39.91
    Продажа 40.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 ноября
21:29
Отключение электроэнергии в Украине: где будут применяться плановые графики 22 ноября
21:18
На Аллее смелости в Киеве открыли табличку, посвященную основателю World Central Kitchen Хосе Андресу
21:16
Через российские застенки на Херсонщине прошли тысячи людей, найдены отдельные камеры для детей, - омбудсмен
20:53
Жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта, - гендиректор YASNO
20:32
Оккупанты обстреляли Херсон: попали в квартиру, есть пострадавшие
20:21
Российское командование перебрасывает войска на запорожское направление, - советник мэра Мариуполя
20:08
OPINION
Путин: немощный "божок" и его "апостолы"
20:08
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты матчей и расписание трансляций 21 ноября
19:40
Оккупанты уничтожили или повредили почти 800 объектов культурного наследия Украины, - Минкульт
19:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:16
Эксклюзив
Семьи погибших волонтеров или раненые в боях волонтеры должны иметь право на льготы или выплаты, - волонтер Воронкова
19:04
OPINION
Когда есть борьба, то времени на депрессию нет
19:03
Оккупанты нанесли авиационный и два ракетных удара и били из РСЗО, ВСУ поразили скопление врага, горючее и технику
19:01
Анонс
"Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти"
18:38
Эксклюзив
Сегодня нет никаких условий для каких-либо переговоров о перемирии, - дипломат Чалый
18:38
"Мешает только плохая погода": в Минобороны рассказали о ситуации на донецком направлении
18:24
Жан Беленюк
"В таком НОКе не могу задержаться": Беленюк объявил о выходе из состава комитета
18:10
В КГГА рассказали, как будут обучаться учащиеся столичных школ в условиях отключения электроэнергии
18:09
OPINION
Еноты с Банковой решили, что можно уже не стесняться
17:53
Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина и еще 20 россиян и беларусов
17:35
ЕС и ПР ООН выделят дополнительные 35 млн евро на восстановление Украины в условиях противостояния с РФ
17:30
Массово похищают гражданских: мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытают людей "на подвале"
17:28
Анонс
"Не все патеряна": тяжелая работа у российских пропагандистов
17:21
Посол ЕС в Украине Маасикас посетил Николаев
17:13
ЧМ-2022: Англия разгромила Иран в матче с 8 голами
17:11
В результате вражеского обстрела Херсона погиб человек
17:05
Эксклюзив
Отходившие из Херсона войска РФ деморализованы и не готовы наступать, - военный эксперт Киричевский
17:02
В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ
17:00
Эксклюзив
Евромайдан стал первым успешным боем в великой войне с Россией, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло
16:23
"Пережили оккупацию, переживем и трудности": в Херсоне осталось до 80 тыс. жителей
16:19
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
16:13
Обстрел Россией энергетической инфраструктуры является равнозначным применению оружия массового поражения, – Зеленский
16:07
Эксклюзив
В Украине построена противовоздушная система обороны гораздо эффективнее, чем в Израиле, - военный аналитик Гетьман
16:05
OPINION
Содействие занятости – важная составляющая государственной политики во время войны
16:02
Эксклюзив
Грузии не удается окончательно вырваться из имперских лап России, - эксперт по информационной безопасности Майоров
15:52
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Верес", результаты других матчей 14-го тура
15:49
Норвегия предоставит Украине $195 млн на закупку газа на зиму
15:43
Люксембург передает Украине внедорожники Humvee
15:04
В Херсоне обнаружили четыре застенка
15:03
Оккупанты вывозят оборудование двух шахт в Луганской области в Красноярский край РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV