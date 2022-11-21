В ближайшие 10-20 лет нам нужно искать пути безопасности, как закрыться от России, - дипломат Чалый
Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, считает, что с Россией нам нужно будет создавать совсем другую политику, потому что эта территория и население показали полную свою несостоятельность жить в мире как хорошие и прогнозируемые соседи
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Мне кажется, что эта группа людей, которая сейчас руководит РФ, сойдет со сцены физически. А потом будет руководство России или группы стран, которые образуются на этой территории, тогда мы и увидим, что там будет происходить. Ничего оптимистического я не вижу, дальше будет все зависеть от живущих там людей. А нам нужно будет гарантировать свою безопасность, также присоединиться к НАТО, выставить проволоку на границах, чтобы предотвратить всевозможные нелегальные пересечения – это все нам придется делать", - отметил дипломат.
Валерий Чалый отметил, что с Россией нам нужно будет создавать совсем другую политику, потому что эта территория и население показали полную несостоятельность жить в мире, как хорошие и прогнозируемые соседи.
"Ближайшие 10, 15 или 20 лет нам нужно искать, как от них закрыться, а что у них будет, это их вопрос. Нам необходимо обезопасить себя от их угроз, и для этого нужны ракеты средней и малой дальности, которые добивают до их ключевых точек, как они говорят, принятия решений, также нам нужен зонтик НАТО. Нас должно интересовать больше не то, что будет в России, а насколько Украина сможет создать себе безопасность от любых деструктивных российских сценариев в будущем", - подытожил Чалый.
- Военный эксперт Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние продлится еще 10-15 лет.
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