В ближайшее время в Украину прибудет канцлер Австрии

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

Он отметил, что обсудил с канцлером вопросы сотрудничества для наказания всех российских военных, совершивших преступления в Украине.

"Обсудил сегодня это (наказание российских военных – авт.) с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. А также с канцлером Австрии Негаммером. Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", – сказал Зеленский.

Напомним, вчера стало известно, что Италия присоединится к газовым санкциям против России, Австрия не поддерживает газовое эмбарго.

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