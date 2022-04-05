В ближайшее время в Украину прибудет канцлер Австрии
Федеральный канцлер Республики Австрия Карл Негаммер в ближайшее время посетит Украину
Об этом глава государства заявил в видеообращении.
Он отметил, что обсудил с канцлером вопросы сотрудничества для наказания всех российских военных, совершивших преступления в Украине.
"Обсудил сегодня это (наказание российских военных – авт.) с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. А также с канцлером Австрии Негаммером. Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", – сказал Зеленский.
- Напомним, вчера стало известно, что Италия присоединится к газовым санкциям против России, Австрия не поддерживает газовое эмбарго.
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