В ближайшее время в Украине будет продолжаться тепло, осадков не ожидается: прогноз погоды от Натальи Диденко
В течение недели в большинстве областях Украины будет продолжаться лето - будет царить солнечная, теплая погода без дождей. В то же время теплее всего будет в западных регионах
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Так, во вторник, 12 сентября, температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20...+26°C.
В западных областях будет теплее всего, ведь температура там будет достигать +25...+29 °C. Немного прохладнее, хотя комфортно, будет в восточной части - +20...+24 °C.
В Украине в ближайшее время не будет дождь
По всей территории страны будет в основном солнечно. Ближе к середине недели – очень тепло.
Только в Черновицкой области пройдут необильные локальные дожди.
Уже 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного снизится температура воздуха.
В столице – солнце и тепло
В Киеве 12 сентября ожидается сухая погода. Максимальная температура будет достигать +25...+27 °C.
В то же время, Наталья Диденко отмечает, что ночью будет легко дышать, ожидается +11..+14 °C.
- Отметим, что в пятницу, 8 сентября, на территории Украины также прогнозировалась теплая и солнечная погода без осадков.
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