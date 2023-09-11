В ближайшее время в Украине будет продолжаться тепло, осадков не ожидается: прогноз погоды от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, во вторник, 12 сентября, температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20...+26°C.

В западных областях будет теплее всего, ведь температура там будет достигать +25...+29 °C. Немного прохладнее, хотя комфортно, будет в восточной части - +20...+24 °C.

В Украине в ближайшее время не будет дождь

По всей территории страны будет в основном солнечно. Ближе к середине недели – очень тепло.

Только в Черновицкой области пройдут необильные локальные дожди.

Уже 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного снизится температура воздуха.

В столице – солнце и тепло

В Киеве 12 сентября ожидается сухая погода. Максимальная температура будет достигать +25...+27 °C.

В то же время, Наталья Диденко отмечает, что ночью будет легко дышать, ожидается +11..+14 °C.