В ближайшее время украинцам представят лекарства от коронавируса, - Ляшко

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Глава Минздрава отметил, что сообщение об инновационных препаратах будут через неделю - две.

"Появились также инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украины по инновационным препаратам, имеющие прямое действие на вирус ", - сказал министр.

Ляшко добавил, что ранее таких препаратов в Украине еще не было. Однако, по его словам, в мире они только появляются.

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