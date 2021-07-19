В ближайшее время украинцам представят лекарства от коронавируса, - Ляшко
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине появятся новые препараты прямого действия против COVID-19. По его словам, в ближайшее время их представят украинцам
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
Глава Минздрава отметил, что сообщение об инновационных препаратах будут через неделю - две.
"Появились также инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украины по инновационным препаратам, имеющие прямое действие на вирус ", - сказал министр.
Ляшко добавил, что ранее таких препаратов в Украине еще не было. Однако, по его словам, в мире они только появляются.
- По словам Ляшко, штамм коронавируса "Дельта" вытеснит другие штаммы в Украине через месяц-два.
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