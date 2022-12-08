Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Украина получит вооружение, которое существенно усилит и поможет решить задачу, стоящую перед ВСУ в условиях агрессии РФ. Уже все партнеры поняли, что сложились необходимые условия, и в ближайшее время мы сможем увидеть решение Германии по передаче танков Leopard. Эти танки легче в овладении, потому что родственны по принципам управления с теми танками, которые мы имеем.При пересадке с Т-72 на танки Leopard хватит несколько недель, чтобы переучиться.Танк Leopard можно овладеть быстро.Тем более нашим военным, которые показали способность овладевать самыми современными образцами западной техники", - подчеркнул Рябых.

По словам военного эксперта, в Польше расположены базы по обслуживанию танков Leopard.

"Таким образом, легче организовать работу выездных бригад по обслуживанию их на поле боя. Если Украина получит эти танки в количестве одного полка, а это около 100 единиц, это станет решающим фактором, который позволит ВСУ уверенно перейти к наступательным действиям по всей линии фронта и обеспечить превосходство над врагом", - заметил Рябых.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder

Соединенные Штаты поддерживают передачу Украине танков Leopard 2, но отмечают, что это должно произойти по инициативе Германии

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