В ближайшее время Украина получит около 5 тыс. терминалов Starlink, - Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину ввезли 25 тыс. старлинков. Большинство из них передали военным, медикам, энергетикам и государственным учреждениям.

Уже ввезенные терминалы и еще 4-5 тыс. прибывших в ближайшее время Украина закупила благодаря донорской помощи других государств, с которыми сначала ведется коммуникация и которые после этого заключают между собой соглашения. Так, например, около 20 тыс. закупила Польша, которая планирует передать еще 8 тыс. терминалов.

Также Федоров рассказал, что сейчас ведет коммуникацию с Илоном Маском. Вместе они работают над тем, чтобы компания SpaceX могла логистически обеспечить столь большое количество терминалов, поскольку сейчас в мире наблюдается их дефицит.

Кроме того, по словам Федорова, Минцифра получает "спеццену" на Starlink, которая ниже, чем для частных пользователей. Также за каждую партию терминалов абонплата выплачивается на 3-6-9 месяцев вперед.

"Бесплатно мы ничего не получаем", – подчеркнул Федоров.

30 декабря Украина получила от Польши очередную партию Starlink, часть из которых разместили в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.