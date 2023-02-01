В одном из своих интервью главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для успешной обороны Украине нужно по меньшей мере 300 танков. Американский политический советник считает, что приблизиться к этой цифре вполне возможно.

“Я думаю, что танков будет достаточно, чтобы Украина могла себя защитить. Речь идет о большем, чем просто танки Leopard. Другие страны, в частности Польша, объявила, что собирается предоставить отремонтированные старые советские танки. Я думаю, что их количество будет прибавляться. Я не знаю, достигнем ли мы 300 танков в ближайшие несколько месяцев, но приблизиться к этой цифре вполне реально”, - сказал он.

Одной из причин, почему западные партнеры, в том числе США, неохотно поставляют Украине боевые танки, является то, что они нуждаются в сложном ремонте.

“Танки очень массивны и часто ломаются. И если у вас нет нужных запчастей, вы просто остаетесь с большим куском железа”, - подытожил Джейсон Джей Смарт.

По словам эксперта, решение Германии о предоставлении танков приведет к поставке союзниками наступательного оружия, которое существенно изменит ход боевых действий на фронте.

“Во-первых, это действительно дает Украине больше технологий, которые помогают ей. А во-вторых, я думаю, что это существенно в том смысле, что Германия, исторически всегда удерживавшаяся предоставлять вещи, которые можно было бы использовать в наступательных целях, перешла Рубикон. Они перешагнули этот порог. Мы видим, что Польша, Канада, США и другие страны собираются послать танки, и это результат решения Германии. Это открыло шлюз для международной поддержки, которая даст Украине наступательное оружие, и это изменит ситуацию на фронте", – подчеркнул он.