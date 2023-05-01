Ситуация в Бахмуте и вокруг города

Снова о Бахмуте – это самый горячий участок на линии фронта. Благодаря мощной обороне, оккупанты уже более девяти месяцев не могут взять эту крепость. Враг использует максимум усилий, чтобы продвигаться. Сегодня представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что на Бахмутском направлении действует почти 26 тыс. российских военных, использующих всю номенклатуру вооружения, включая авиацию. По утверждению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского, посетившего Бахмут вчера, 30 апреля, ситуация в городе и вокруг довольно сложная. Вместе с тем на отдельных участках враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции. Продвижение российских войск с флангов вокруг Бахмута блокируется нашей артиллерией, а наши подразделения удерживают западную часть города. В Бахмуте продолжаются тяжелые бои за каждый квартал и здание.

Николай Волохов, командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "АЗОВ", рассказал, что в Бахмуте проходят ожесточенные пехотные бои. И враг пытается любой ценой захватить этот город. Противник бросает надресурс и использует все средства поражения, большое количество РЭБ и беспилотников. В Бахмуте настоящий ад. Сложно сражаться на этом направлении, здесь много враждебной силы. Они бросают свою пехоту как пушечное мясо. Уничтожаем одних, приходят следующие. А для нас жизнь наших военных сверхценна. Мы сражаемся за то, чтобы жить, а россияне за то, чтобы умереть. Штурмы продолжаются утром, днем, вечером и ночью.

Волохов отметил, что артиллерия является нашей сильной стороной. Несколько недель назад ощущалась определенная локальная нехватка по некоторым видам боеприпасов, сейчас этого недостатка нет. А у врага наоборот, с этим стало хуже. Контрбатарейному огню они отвечают меньше, также меньше работают по нашей пехоте. Противник может накапливать боеприпасы или это может быть следствием снарядного голода, о котором говорит вагнеровский глава Пригожин, и это хорошо.

Командир подразделения разведчиков "Terra" подчеркнул, что вагнеровцы должны когда-нибудь закончиться. Конечно, они набирают новых, но новые солдаты неопытны и их нужно готовить. У них нет высокой эффективности как подразделения с военным опытом. Украинские силы прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать врага.

Николай добавил, что враждебный РЭБ повышает риск потери дронов. Для поддержки пехоты во время штурмовых действий или во время отражения вражеских атак можно потерять за день до 20 Mavic. И это только на определенном местном участке фронта, а не на весь Бахмут. Вражеская пехота использует так называемые антидроновые ружья. Но боевые задачи выполняются.

Волохов подытожил, что война – это искусство адаптироваться. Соответственно, адаптирующийся первым получает преимущество. Украинские защитники уже адаптировались и сейчас большая часть вражеских РЭБов не является препятствием для украинских защитников. В любую погоду наши бойцы обеспечивают выполнение боевого задания. Важно, чтобы беспилотники не заканчивались, пока враг еще жив.

Наше ПВО и вражеские ракетные атаки

А дальше перейдем к другой теме, не менее важной, речь идет о наших ПВО. Враг после продолжительной паузы снова начал использовать дальнобойные крылатые ракеты для ударов по нашим городам.

Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010), отметил, что враг держал паузу с начала марта, и, скорее всего, эксперты сходятся к мнению, что это отражает общее уменьшение количества современных, высокоточных ракет в армии РФ. То есть таких, как "Искандер-М" наземного базирования, морского "Калибра" и ракет Х-101, Х-555 воздушного базирования из стратегических самолетов. Враг безусловно нервничает и пытается влиять на ситуацию, потому что с начала нового вражеского наступления в январе российские войска не имеют успеха даже на оперативном уровне. Есть только отдельные продвижения противника по определенным направлениям. Поэтому враг применяет меньше по количеству ракеты именно такого типа, а для повышения эффективности подсоединяет беспилотные аппараты, увеличивая частоту их применения. Мы знаем, что несколько суток назад россияне наносили удары, теперь минувшей ночью произошел ракетный обстрел. Разумеется, что противник пытается влиять на эти обстоятельства, но силы у него уже не те.

Генерал объяснил, что враг, нанося такие воздушные удары, предпринимает попытки разоблачить состояние нашей ПВО, ЗРК и истребительной авиации и в дальнейшем его анализировать, чтобы быть эффективнее в следующий раз. Наши ЗРК маневрируют, потому что современное сражение обязательно предполагает манёвр. Здесь важно, чтобы были силы радиолокационной разведки, которые позволяли бы выходить надолго в эфир зенитно-ракетным средствам, а не только для того, чтобы мгновенно выявлять цель, проводить противоракетный бой и снова маневрировать. То есть, эффективность любого зенитно-ракетного средства и истребителя повышается, если предварительно проводится воздушная разведка, выявляются цели и получается информация.

Завершая тему ПВО с г-ном Романенко, добавлю, что в ближайшее время мы должны получить еще новые комплексы ПВО от Франции – это SAMP/T.

Главное, чтобы Франция действительно не тормозила, как это было с другими поставками. Надеюсь, что такие комплексы существенно усилят нашу противовоздушную оборону на фоне рисков, которые провоцирует РФ, используя свое ракетное вооружение.