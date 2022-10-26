Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Востоке россияне сосредоточили мощный ресурс сил и средств, который могу сравнить с Изюмом до освобождения. Так же как оккупанты бежали из-под Изюма, так же они будут бежать из-под Сватова. Возле Сватова и Кременной сейчас формируются условия, чтобы начать активные действия со стороны ВСУ. Есть интересный отрезок участка между Сватовым и Кременной - это трасса Р 66, которая является логистической артерией. Некоторые локации на этой трассе уже находятся под полным огневым контролем ВСУ. И россияне сейчас не могут ее полноценно использовать для перемещения", - отметил Коваленко .

По его словам, на сегодняшний день уже является главным не столько огневой контроль, сколько именно физический контроль.

"Некоторые населенные пункты в этой зоне уже освобождены. Если взглянуть на эти населенные пункты, то мы понимаем, что в ближайшее время уже и физически дорога Р 66 будет перерезана. Когда артерия будет перерезана, тогда сформируются условия для контрнаступления ВСУ, которое может начаться, если не через считанные дни, то через неделю или две", - подчеркнул Коваленко.

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