В ближайшее время российские олигархи и силовики скооперируются, чтобы свергнуть Путина, – директор Института социально-экономических трансформаций

"Думаю, это произойдет гораздо раньше, чем 12 месяцев. Крах российской экономики эксперты предрекают в ближайшие 3 месяца", – сказал он в эфире телеканала Espreso.TV.



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Несходовский подчеркнул, что экономические санкции непосредственно влияют на свержение режима Путина: "Сейчас в России неофициальный договор разделения между олигархами и силовиками. Олигархам позволяют воровать, а они всячески должны поддерживать этот режим. Поскольку Россия становится отрезанной от мира, прежде всего в сфере торговли, то и воровать будет нечего - так что этот баланс будет разрушен. Уже есть заявления российских олигархов, что они против войны, поэтому это лишь вопрос времени, чтобы эти олигархи нашли соответствующих лиц в силовом крыле Кремля, которые также захотят сбросить Путина и отдать его в качества жертвы Западу, чтобы снять хотя бы часть санкций. Потом олигархи поставят на пост президента нового, выгодного им человека, который прекратит войну и восстановит назад экономический баланс, чтобы они могли и дальше обворовывать российский народ и иметь уровень жизни, который имели. Думаю, это произойдет значительно раньше, чем через 12 месяцев. Крах российской экономики эксперты предрекают в ближайшие 3 месяца", – сказал он.



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Также Несходовский отметил, почему российская армия оказалась настолько слабой: "Сейчас мы видим, какими просроченными продуктами солдат кормят, как они одеты, их техника в ужасном состоянии, они останавливаются, потому что все ломается. Это все является результатом коррупции. Именно поэтому мы должны избегать этого, потому что прежде всего коррупция делает нас слабыми перед внешним врагом".



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