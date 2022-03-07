Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Новости В ближайшее время российские олигархи и силовики скооперируются, чтобы свергнуть Путина, – директор Института социально-экономических трансформаций
Эксклюзив

В ближайшее время российские олигархи и силовики скооперируются, чтобы свергнуть Путина, – директор Института социально-экономических трансформаций

7 мартa, 2022 понедельник
10:40
Новости

Илья Несходовский убежден, что российские олигархи не допустят краха экономики, поэтому вынуждены будут свергнуть Путина, остановить войну и снять санкции Запада

"Думаю, это произойдет гораздо раньше, чем 12 месяцев. Крах российской экономики эксперты предрекают в ближайшие 3 месяца", – сказал он в эфире телеканала Espreso.TV.

Читайте также: Россияне панически продают жилье в Крыму, - глава Меджлиса крымскотатарского народа

Несходовский подчеркнул, что экономические санкции непосредственно влияют на свержение режима Путина: "Сейчас в России неофициальный договор разделения между олигархами и силовиками. Олигархам позволяют воровать, а они всячески должны поддерживать этот режим. Поскольку Россия становится отрезанной от мира, прежде всего в сфере торговли, то и воровать будет нечего - так что этот баланс будет разрушен. Уже есть заявления российских олигархов, что они против войны, поэтому это лишь вопрос времени, чтобы эти олигархи нашли соответствующих лиц в силовом крыле Кремля, которые также захотят сбросить Путина и отдать его в качества жертвы Западу, чтобы снять хотя бы часть санкций. Потом олигархи поставят на пост президента нового, выгодного им человека, который прекратит войну и восстановит назад экономический баланс, чтобы они могли и дальше обворовывать российский народ и иметь уровень жизни, который имели. Думаю, это произойдет значительно раньше, чем через 12 месяцев. Крах российской экономики эксперты предрекают в ближайшие 3 месяца", – сказал он.

Читайте также: "Первые дни войны выявили, что российская армия разворована", - деятель российской оппозиции

Также Несходовский отметил, почему российская армия оказалась настолько слабой: "Сейчас мы видим, какими просроченными продуктами солдат кормят, как они одеты, их техника в ужасном состоянии, они останавливаются, потому что все ломается. Это все является результатом коррупции. Именно поэтому мы должны избегать этого, потому что прежде всего коррупция делает нас слабыми перед внешним врагом".

Читайте также: Если в Украине летят перья от российских элитных войск, то от белорусских и мокрого места не останется, - военный эксперт

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Шуфрич
4 мартa, 2022 пятница
Нардепа Шуфрича, задержанного на фотографировании позиций ВСУ, передали в СБУ, - Бирюков
Олексій Данілов
6 мартa, 2022 воскресенье
Россияне готовят вторую волну широкомасштабного наступления на территорию Украины, к которой нужно быть готовыми и сплоченными – Данилов
Путін
4 мартa, 2022 пятница
Путин стремится вовлечь страны ОДКБ в войну в Украине, - Данилов
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 30.23
  • EUR
    Покупка 32.3
    Продажа 33.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 мартa
11:01
падение рубль
В России – очередной обвал рубля, – следствие перспективы эмбарго на российскую нефть
10:54
В Чернигове в результате обстрелов оккупантов загорелась школа: один человек получил травмы
10:04
Эксклюзив
Непрерывные обстрелы и круглосуточная жизнь в подвалах, – представитель терробороны о ситуации в Харькове
10:02
Поорошенко
Порошенко в интервью Fox News призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия: ядерное поражение не будет знать границ
09:52
рф военный корабль
Украинские военные ВСУ подбили российский корабль в Черном море
09:47
"Есть существенный прогресс": Резников пообещал оккупантам "сюрприз" относительно вооружения ВСУ
09:36
YouTube-каналы Шария и его супруги заблокировали в Украине
09:28
Погиб, раздавая хлеб: оккупанты расстреляли председателя Гостомельской громады
09:13
Британия выделяет дополнительные $100 млн помощи Украине из-за вторжения РФ
08:56
нефть
Цены на нефть подскочили до 14-летнего максимума
08:43
В Энергодаре и других населенных пунктах Запорожской области проблемы со связью и продуктами питания, - мэр Орлов
08:15
В Украине запустили сайт Центра национального сопротивления
07:55
Япония призывает своих граждан не посещать РФ
07:52
Сегодня Гаагский трибунал приступит к слушаниям военных преступлений России
07:31
ООС ВСУ
Оккупанты обстреливают населенные пункты, "зеленые коридоры", наносят авиаудары из Беларуси и снимают фейковые репортажи для телевидения РФ, - Генштаб ВСУ
07:02
Российские оккупанты бьют по Николаеву из систем залпового огня, в городе многочисленные пожары
06:55
Южная Корея планирует приостановить операции с Центробанком РФ из-за вторжения России в Украину
06:20
В Литве волонтеры собрали €17 млн для украинских военных
06:00
Историческое время требует исторических решений: Дания резко наращивает оборонный бюджет и отказывается от российского газа
05:21
Первая партия "вкусняшек" прибыла: Командир экипажа SpaceX лично привез военную помощь Украине
04:44
Великобритания предлагает выкинуть Россию из Интерпола
02:57
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Тузлы в Одесской области, - спикер ОВА
02:46
Россияне обстреляли Овруч и Коростень в Житомирской области
02:28
ОБСЕ
Последняя группа миссии ОБСЕ покидает Украину
02:09
Россия уже привлекла в войне с Украиной 95% своего наступательного потенциала, - Пентагон
01:48
Anonymous
"Все российские государственные телеканалы взломаны", – Anonymous
01:28
Сергей Шойгу
Путин выбрал козла отпущения за провал в Украине, - Илья Пономарев
01:04
Давид Арахамия
Украина готова обсуждать модели безопасности вне НАТО, - Арахамия
00:42
Российские захватчики повредили или разрушили 211 украинских школ
00:38
Освобождьон Чугуев и ликвидированы два командира врага, - информация Генштаба ВСУ
00:28
пленные рашисты
Враг сотнями бросает поклонников "русского мира" в бой, но россияне гибнут и дезертируют, - Госспецсвязи о потерях РФ
00:15
Россия вместо гуманитарных коридоров хочет сделать кровавые, - Зеленский
2022, воскресенье
6 мартa
23:54
"Я очень обеспокоен", - гендиректор МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС
23:51
Россия анонсирует зверства, а мир молчит, - Зеленский об обещании обстрела предприятий в Украине
23:31
Денис Монастирский
Оккупанты физически и морально истощены. Боятся и спят по 2-3 часа, - глава МВД
23:24
Бывшие морские пехотинцы из Британии уже прибыли в Киев
23:14
Сегодня – Прощенное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв, - Зеленский о российских оккупантах
23:12
Netflix
Netflix уходит с рынка России и прекращает все проекты в стране
23:09
Зеленский
"За весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины": Зеленский наградил орденами пять глав ОВА и семь мэров
23:04
рубль
В России будут конфисковывать "коррупционные средства" чиновников. Не хватает на войну
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV