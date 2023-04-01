Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"У россиян, у Лукашенко и у Си Цзиньпина огромные проблемы. В ближайшее время будет уничтожена одна из раздутых, распиаренных армий, входящая в оси зла, - это российская армия. Она будет уничтожена украинскими войсками с применением западного вооружения. То есть разрушится миф о непреодолимости". всей этой оси, кстати, включая Китай в том числе.По Китаю это ударит очень сильно, потому что Пекин с самого начала в этой теме.Поэтому они и придумали единственную на это время идею, чтобы заставить всех остановиться, не наступать, развести войска, а чтобы на это обратили внимание, они включили на максимальный режим ядерной палки. Посмотрим, что дальше будет, а сейчас мы видим партитуру троицы Лукашенко - Си Цзиньпин - Путин, которую они уже сейчас будут играть", - сказал военный эксперт.

Роман Свитан добавил, что это как раз накануне того, что с 1 апреля, в День дурака, Россия становится председателем Совета безопасности ООН, поэтому они попытаются через месяц провернуть какие-то вещи, связанные с директивами ООН, резолюциями о приостановлении боевых действий или акцентируют тему ядерной проблемы.