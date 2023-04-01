В ближайшее время разрушится миф о непобедимости оси Россия – Китай – Беларусь, – военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор отметил, что вскоре будет уничтожена российская армия украинскими войсками с применением западного вооружения
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"У россиян, у Лукашенко и у Си Цзиньпина огромные проблемы. В ближайшее время будет уничтожена одна из раздутых, распиаренных армий, входящая в оси зла, - это российская армия. Она будет уничтожена украинскими войсками с применением западного вооружения. То есть разрушится миф о непреодолимости". всей этой оси, кстати, включая Китай в том числе.По Китаю это ударит очень сильно, потому что Пекин с самого начала в этой теме.Поэтому они и придумали единственную на это время идею, чтобы заставить всех остановиться, не наступать, развести войска, а чтобы на это обратили внимание, они включили на максимальный режим ядерной палки. Посмотрим, что дальше будет, а сейчас мы видим партитуру троицы Лукашенко - Си Цзиньпин - Путин, которую они уже сейчас будут играть", - сказал военный эксперт.
Роман Свитан добавил, что это как раз накануне того, что с 1 апреля, в День дурака, Россия становится председателем Совета безопасности ООН, поэтому они попытаются через месяц провернуть какие-то вещи, связанные с директивами ООН, резолюциями о приостановлении боевых действий или акцентируют тему ядерной проблемы.
- 31 марта – последний день, когда в Совбезе ООН будет председательствовать Мозамбик. С 1 апреля председательство на себя переберет Россия . Украина выступила резко против
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