Об этом в эфире Еспресо сказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"В воскресенье общались руководители США, Великобритании, Франции и Германии по вопросу ЗАЭС. Они настроены решительно и был выстроен подход к применению 5-й статьи НАТО", - рассказал он.

По мнению Романенко, у России две "пугалки" - угроза массовыми ракетными ударами и ядерное оружие или ядерный эффект.

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"Видимо, мы на определенном рубеже. Путин во многое не верил, но он получил сопротивление от Украины по защите суверенитета и территориальной целостности и со стороны стран НАТО, которые объединились вокруг Украины в этом сопротивлении РФ", - отметил генерал-лейтенант.

Он считает, что в течение этой недели будет понятно, пойдет ли Путин на какие-либо действия, связанные с ЗАЭС.

"Я думаю, что вряд ли. Он и так в сложной ситуации, а это ее усугубит. Я считаю, что в ближайшее время он на это пойти не сможет - давление очень большое со стороны мира и решимость Украины и наших союзников очень высокого уровня", – подытожил Романенко.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон отметили , что МАГАТЭ должно добраться до Запорожской АЭС.