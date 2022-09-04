Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Укринформу.

"Сейчас действительна рекомендация Минздрава - применять второй бустер для пожилых людей, для тех, кто имеет тяжелые сопутствующие заболевания. Но в ближайшее время, скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера на всех. Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей по их желанию. Такая опция будет предоставлена, думаю, к середине сентября, когда человек будет обращаться в пункт прививки, то ему не откажут в вакцинации. Пока могут получить второй бустер только те люди, которые имеют для этого медицинские показания", - подчеркнул он.

По словам Игоря Кузина, сейчас циркулирует COVID-штамм "Омикрон", однако как мутация вируса будет развиваться, неизвестно. Вторая бустерная вакцинация будет единственной защитой от тяжелого течения коронавируса и будет спасать жизнь.

"Если человек пропустил прививку, или есть базовый курс и он не успел сделать бустер, то, безусловно, человек должен прийти и прививаться, потому что по сути неполный курс прививки не имеет такой защиты, как полный", - заметил Игорь Кузин.

20 июля украинцам от 60 лет и гражданам 18-59 лет с хроническими болезнями. позволили вакцинироваться против COVID-19 второй бустерной дозой.

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