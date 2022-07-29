В ближайшее время парламент рассмотрит 50 евроинтеграционных законопроектов, - Шмыгаль

Об этом он рассказал во время заседания правительства 29 июля.

"Мы не откладываем внедрение европейских директив и правил на завершение войны. Делаем это сейчас. В ближайшее время мы ожидаем, что парламент рассмотрит 50 поданных и согласованных евроинтеграционных законопроектов", - сказал он.

По словам Дениса Шмыгаля, скоро министерства завершат подготовку всех законопроектов, касающихся выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС дал статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

24 июня в ОП сообщили , что Украина должна принять более 70 законов, чтобы продолжить движение в ЕС.

25 июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что в Раде начали работу над законопроектами для дальнейшей евроинтеграции.

22 июля Стефанчук заявил о принятии необходимых законов до конца года.

25 июля председатель Верховной Рады сказал, что среди евроинтеграционных законопроектов, которые планирует принять парламент, самые большие дискуссии будут относительно законов о медиа и национальных меньшинствах.

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