В ближайшее время парламент рассмотрит 50 евроинтеграционных законопроектов, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что парламент рассмотрит 50 представленных и согласованных евроинтеграционных законопроектов
Об этом он рассказал во время заседания правительства 29 июля.
"Мы не откладываем внедрение европейских директив и правил на завершение войны. Делаем это сейчас. В ближайшее время мы ожидаем, что парламент рассмотрит 50 поданных и согласованных евроинтеграционных законопроектов", - сказал он.
По словам Дениса Шмыгаля, скоро министерства завершат подготовку всех законопроектов, касающихся выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
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