В ближайшее время оккупанты выйдут из Бахмута и сдадутся, - боец батальона "Свобода" Иваночко
Боец батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж", депутат Ивано-Франковского облсовета Михаил Иваночко отметил, что Силам Обороны Украины удается захватывать стратегические места вокруг Бахмута
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Враг бросает мобилизованных из так называемых ЛДНР, бросает подразделения "Шторм Z", которые подчиняются минобороны РФ. Они не жалеют своих солдат. Наши ребята героически уничтожают их. Украинские воины опытны и умеют воевать. Силам Обороны Украины удается захватывать стратегические места. Нам нужно оцепить Бахмут, чтобы меньше наших ребят пострадало, чтобы в сам город ребята не заходили. В ближайшее время, в течение двух-трех недель, кафиры сами выйдут оттуда и сдадутся", - подчеркнул Иваночко.
По его словам, для ВСУ сейчас является главной задачей сконцентрировать все силы и не дать врагу прорвать оборону на Лиманском направлении.
"На южном направлении украинским защитникам также удается давить на врага и продвигаться, чтобы освободить Мелитополь, Бердянск от оккупантов и идти уже в Крым", - подчеркнул Иваночко.
- Генштаб ВСУ 19 июля сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло более 20 боевых столкновений.
- Силы обороны продолжают вести контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В ходе боевых действий оккупанты вынуждены были отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное