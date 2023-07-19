Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг бросает мобилизованных из так называемых ЛДНР, бросает подразделения "Шторм Z", которые подчиняются минобороны РФ. Они не жалеют своих солдат. Наши ребята героически уничтожают их. Украинские воины опытны и умеют воевать. Силам Обороны Украины удается захватывать стратегические места. Нам нужно оцепить Бахмут, чтобы меньше наших ребят пострадало, чтобы в сам город ребята не заходили. В ближайшее время, в течение двух-трех недель, кафиры сами выйдут оттуда и сдадутся", - подчеркнул Иваночко.

По его словам, для ВСУ сейчас является главной задачей сконцентрировать все силы и не дать врагу прорвать оборону на Лиманском направлении.

"На южном направлении украинским защитникам также удается давить на врага и продвигаться, чтобы освободить Мелитополь, Бердянск от оккупантов и идти уже в Крым", - подчеркнул Иваночко.