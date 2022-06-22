В ближайшее время надеемся освободить значительное количество наших пленных защитников Мариуполя – Буданов

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал во время телемарафона

"О судьбе почти всех их нам четко известно. Мы занимаемся их освобождением из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких дома", - отметил Буданов.

По его словам, основная часть украинских пленных защитников находится в лагере военнопленных на территории Оленовки.

"Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. О судьбе всех этих людей нам известно, мы знаем, где они, этот вопрос на контроле. Мы его не только отслеживаем, но и принимаем меры по их возвращению", – заверил Буданов.

Глава разведки добавил, что пока рано говорить о конкретных цифрах и сроках. К тому же, освобождение всех украинских защитников не состоится сиюминутно, речь идет о поэтапном обмене пленными и будет несколько таких этапов. По словам Буданова, сложнее всего освободить из плена командный состав, руководителей подразделений, а рядовых солдат – легче.

"Небольшие обмены идут постоянно. Периодически мы отчитываемся об этих цифрах. В ближайшее время надеемся освободить более или менее значимое количество наших пленных, и об этом будет сообщено", – пообещал Буданов.

Он не назвал количество украинских военных пленных, как и российских военных, взятых в плен, сославшись на конфиденциальность такой информации. Однако заверил, что Украина сможет вернуть своих защитников.

13 июня сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала, что не владеет информацией о месте нахождения брата. Однако предположила, что пленные воины могут находиться в оккупированной Оленовке. Уже 16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированном Донбассе .

20 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что все пленные защитники Азовстали живы, а переговоры по их освобождению продолжаются

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