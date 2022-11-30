В ближайшее время мы увидим еще не один обыск в УПЦ (МП), - религиевед Ковалев
В Офисе президента появилась политическая воля для оценки деятельности Московского патриархата – об этом свидетельствует деятельность Службы безопасности Украины
Об этом в эфире Еспресо заявил историк и религиевед Андрей Ковалев.
По его мнению, в Офисе президента стало ясно, что фактор Московского патриархата нельзя игнорировать.
"Я думаю, что активность СБУ связана с тем, что есть политическая воля из ОП на то, чтобы наконец бороться с этими коллаборантами в рясах. Хочется пожелать СБУ не останавливаться на достигнутом, потому что впереди еще настоящие сепаратистские кодла. Я имею в виду Запорожскую епархию, возглавляемую митрополитом Лукой (Коваленко), который уже не раз делал заявления против украинской государственности. Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим еще не один интересный обыск и, главное, очень интересные результаты", - считает Ковалев.
- Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
- Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.
- 25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверения оккупантов.
- 28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.
- 30 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
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