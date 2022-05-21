В ближайшее время мир среагирует на блокировку украинских морских портов: слишком много заинтересованных сторон, чтобы молчать, – международный эксперт
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук убежден, что в ближайшие месяцы мировое сообщество отреагирует конкретными действиями по защите украинских морских портов. По словам эксперта, в этом вопросе большой круг заинтересованных сторон
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Слишком широкое поле заинтересованных сторон и стран, страдающих российской блокадой. К слову, большинство тех африканских государств, которые страдают от голода в результате действий РФ в Украине, по меньшей мере на политическом уровне являются сторонниками политики Путина", - сказал Лакийчук.
Также эксперт подчеркнул, что суда стран НАТО вполне могут служить сопровождением украинских гражданских судов от Черного моря до пролива Босфор. Такие действия не будут означать, что страны НАТО становятся частью боевых действий.
"Если целью этих кораблей в Черном море будет обеспечение защиты мореплавания, это совершенно не делает их стороной конфликта", – подчеркнул он.
Лакийчук добавил, если в таком случае россияне нападут на корабли НАТО в Черном море, имеющие миссию защиты гражданских судов, тогда это разрешит новый конфликт, не связанный с действующими боевыми действиями.
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