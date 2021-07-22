В ближайшее время инфляция превысит уровень 10%, - НБУ

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.



"Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.



При этом ужесточение монетарной политики НБУ, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных мер, также даст возможность удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.



В результате, по прогнозу НБУ, во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне.

Напомним, в июне инфляция сохранилась на уровне 9,5% в годовом измерении.

НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых.