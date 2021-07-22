В ближайшее время инфляция превысит уровень 10%, - НБУ
В ближайшее время инфляция превысит 10% годовых, но замедлится в конце 2021 года с последующим возвращением к цели 5% в 2022 году
Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
"Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
При этом ужесточение монетарной политики НБУ, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных мер, также даст возможность удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.
В результате, по прогнозу НБУ, во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне.
- Напомним, в июне инфляция сохранилась на уровне 9,5% в годовом измерении.
- НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых.
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