В ближайшее время горючее должно подешеветь, - Госспецсвязь
Скоро в Украине цены на бензин должны снизиться
"Горючее в ближайшее время должно подешеветь. Правительство приняло решение уменьшить до нуля акциз на импорт бензина, дизеля и сжиженного газа. В то же время с 20% до 7% будет снижен НДС", - сообщили в Госспецсвязи передает Еспресо. TV.
Также там отметили, что параллельно налаживаются новые каналы поставки горючего из Европы, что позволит ликвидировать дефицит.
- Напомним , "Революционное решение": Парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы, - Шмыгаль
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное