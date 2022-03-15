В ближайшее время горючее должно подешеветь, - Госспецсвязь

"Горючее в ближайшее время должно подешеветь. Правительство приняло решение уменьшить до нуля акциз на импорт бензина, дизеля и сжиженного газа. В то же время с 20% до 7% будет снижен НДС", - сообщили в Госспецсвязи передает Еспресо. TV.

Также там отметили, что параллельно налаживаются новые каналы поставки горючего из Европы, что позволит ликвидировать дефицит.

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