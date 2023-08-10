"В ближайшее время": Германия планирует дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ
Правительство Германии может вскоре передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus – это решение координируют с США, что может привести к параллельному предоставлению ATACMS
Об этом пишет немецкое издание t-online.
По сообщениям из кругов руководящей Социал-демократической партии, германское правительство планирует объявить о поставках крылатых ракет Taurus в Украину "в ближайшее время", пишет немецкое издание.
"В настоящее время канцелярия работает над решением этого вопроса с важнейшим союзником Германии и крупнейшим сторонником Украины – Соединенными Штатами Америки", – говорится в публикации.
По информации из правительственных партийных кругов, ВВС Германии также дали зеленый свет на поставку немецких Taurus. На прошлой неделе Офис канцлера получил от Федерального министерства обороны презентацию, в которой обобщены важнейшие факты об этих ракетах: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.
Это решение может способствовать поставкам не только крылатых ракет Taurus, но и американских ракет ATACMS. Как подтвердили t-online несколько социал-демократов, скоординированный подход, особенно с США, является необходимым условием, чтобы канцлер согласился на новые системы вооружений для Украины.
- В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.
- В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал , что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.
- В начале августа сообщалось, что бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное