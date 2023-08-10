Об этом пишет немецкое издание t-online.

По сообщениям из кругов руководящей Социал-демократической партии, германское правительство планирует объявить о поставках крылатых ракет Taurus в Украину "в ближайшее время", пишет немецкое издание.

"В настоящее время канцелярия работает над решением этого вопроса с важнейшим союзником Германии и крупнейшим сторонником Украины – Соединенными Штатами Америки", – говорится в публикации.

По информации из правительственных партийных кругов, ВВС Германии также дали зеленый свет на поставку немецких Taurus. На прошлой неделе Офис канцлера получил от Федерального министерства обороны презентацию, в которой обобщены важнейшие факты об этих ракетах: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.

Это решение может способствовать поставкам не только крылатых ракет Taurus, но и американских ракет ATACMS. Как подтвердили t-online несколько социал-демократов, скоординированный подход, особенно с США, является необходимым условием, чтобы канцлер согласился на новые системы вооружений для Украины.