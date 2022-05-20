Об этом информирует президент Украины Владимир Зеленский на телемарафоне UA вместе .

"На сегодня вывезены все гражданские, которые были заблокированы на заводе. Гражданских вывезли, медиков вывезли, вывезли тяжелораненых и раненых. Я знаю, что происходит на этот момент. Я думаю, в ближайшее время, даже не на днях, закончится вывоз всех", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский рассказал о переговорах с иностранными лидерами для посредничества между Украиной и Россией.

"Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры, я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией. Чтобы через отношения лидеров с руководителем РФ, когда мы видели, что военным путем разблокировать не получится".

Я подробно проговаривал с лидерами других государств предоставить мне соответствующее оружие, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя, чтобы разблокировать людей.

На сегодняшний день ребята от военных получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь", - отметил Владимир Зеленский.

19 мая Святослав Калина (Паламар) заявил, что вместе с руководством полка "Азов" находится на территории завода.

Самые влиятельные международные силы должны быть проинформированы и вовлечены в спасение наших героев, - Зеленский об освобождение защитников Азовстали. 19 мая об этом и многих других вопросах говорилось с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Жены и матери защитников Азовстали 20 мая объявили о намерении создать организацию защиты прав украинских военнопленных. Мать защитника Азовстали призвала турецкую сторону стать гарантом безопасности украинских военных, находящихся на территории, подконтрольной РФ.

Напомним, 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил , что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя.

Институт исследования войны предположил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.

Позже главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил, что судьбу эвакуированных из Азовстали военных будет решать суд.

Международный комитет Красного Креста регистрирует сотни военных, покидающих завод "Азовсталь" в Мариуполе.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

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