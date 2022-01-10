В ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны, - командующий Сил ТрО Галушкин
Бригадный генерал Юрий Галушкин, командующий Сил территориальной обороны ВСУ, рассказал, что формирование Сил ТрО уже продолжается и в ближайшее время будут сформированы и укомплектованы четыре региональных управления
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Формирование Сил территориальной обороны ВСУ уже идет полным ходом. В ближайшее время будет завершено формирование и комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил ТрО. Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве. В состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые будут размещены в каждом районе согласно административному распределению территории Украины", - сказал бригадный генерал Галушкин.
Он добавил, что в мирное время штат будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих. Это будут организационные ядра, которые в случае необходимости смогут развернуть подразделения в штат военного времени и обеспечить их оружием и материально-техническими средствами.
"На хребет Сил ТрО за короткий промежуток времени смогут нарастить мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", - сказал бригадный генерал Галушкин.
Цель на ближайшее время – сформировать резерв ТРО на должности по штату военного времени, впоследствии – иметь бригады и батальоны, которые способны быстро укомплектоваться своими резервистами, привести себя в боевую готовность и приступить к выполнению задач.
"Организовывать подготовку резервистов будут батальоны и бригады Сил ТрО с привлечением ресурсов местных администраций на полигонах ВСУ и на выделенных участках местности в районе или области", - пояснили в пресс-службе.
Командующий сил ТрО подчеркнул, что Россия в очередной раз стягивает к границе с Украиной войска и показывает готовность к открытому вторжению. Однако ВСУ готовы дать отпор, а способность каждого украинца в такой ситуации сопротивляться поможет сдержать агрессию. Поэтому закон "Об основах национального сопротивления" создает отдельный род сил ВСУ и позволит запустить мощную систему, в которую войдут и местные власти, и другие силы безопасности и обороны и общественные организации.
"Вооруженная, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание у вражеского солдата захватить и удерживать территорию, население которой будет сопротивляться. Простыми словами, даже одна мысль о сбитых вертолете с десантом или сожженных колоннах техники, пересекших границу, умножает на ноль боевой дух российского солдата", - сказал командующий сил ТрО Галушкин.
В пресс-службе напоминают, что объяснения, как записаться в резерв ТрО, предоставят впоследствии, однако уже сейчас Минобороны и ВСУ работают над упрощением всех процедур.
"В настоящее время всем желающим необходимо обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства, где им квалифицированно предоставят разъяснения и помогут оформить документы. В дальнейшем этот процесс будут сопровождать командиры батальонов и бригад", - говорится в сообщении.
- Напомним, с 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.
- 1 января стало известно, что Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
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