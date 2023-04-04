Бахмутское и Авдеевское направления

На Бахмутское и Авдеевское направления враг бросает все резервы, чтобы обеспечить продвижение своих наземных сил. Получить хоть какое-то продвижение на этих участках - остается главным желанием агрессора. То, что осталось у противника, он будет бросать в Бахмут и под Авдеевку, но его наступательный потенциал ограничен этими двумя участками фронта.

Генштаб Украины сообщал, что за сутки совершено 47 наступательных штурмовых действий со стороны врага, из которых 20 - на Бахмутском направлении. Ранее российские войска наступали с интенсивностью не менее 100 наступательных действий в день. Мы понимаем, как уменьшаются возможности РФ.







В ближайшее время мы будем ждать агонию российского наступления и смотреть, как противодействует этим наступательным действиям украинская армия. Пока логистика обеспечения Бахмута сохраняется, боевые действия в городе будут продолжаться с главной целью - уничтожение живой силы и техники врага.

Продолжается подготовительная работа к наступлению ВСУ

Разговоры главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и чрезвычайно важны. Потому что продолжается подготовка к наступлению ВСУ. Потребности украинской армии, выраженные Залужным в разговоре с генералом Милли, четко сконцентрированы на оружии, которое необходимо для наступления: бронетехника и ПВО. Эти составляющие крайне важны, чтобы подготовить наступательные действия. Сейчас поступление военной техники не в тех темпах, которые нас удовлетворяют.

Сегодня, 4 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе говорил, что есть потребность в боеприпасах и артиллерии, чтобы обеспечить преимущество Украины на поле боя. Для этого будут работать США и страны Североатлантического союза. Сейчас важный период и темпы поступления помощи будут влиять на время и нашу готовность к проведению широкомасштабного наступления ВСУ на одном или нанескольких направлениях. Эта дискуссия продолжается на уровне штабов стран НАТО и в формате разговоров генерала Залужного с генералом Милли. Это очень важные акценты, которые расставляются в ходе подготовительного процесса наступательных действий.



Сейчас в американской и европейской политической среде вопрос нашего наступление достаточно активно дискутируется, порой даже чрезмерно. Вспомним слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что чрезмерное внимание к успешному проведению контрнаступления создает парадигму чрезмерных ожиданий. А война может быть разной, поэтому могут быть разные риски и вызовы, которые могут возникнуть в ходе наших наступательных действий.

Оптимистично настроенные эксперты Запада или США считают, что одним наступлением можно добиться победы. Так не будет. Кроме одного наступления, будет серия других военных действий, направленных на то, чтобы вытолкнуть врага к границам 1991 года. Одним наступлением эта операция не разрешится. Нужно и нам готовиться, и наша дипломатия должна работать, чтобы европейцы и американцы не слишком считали, что одним наступлением с перерезанием российских войск до берегов Азовского моря удастся победить противника. Это будет одним из элементов наступательных действий, которые сегодня готовит украинская армия. Эти действия требуют существенной системной работы, которая уже делается. Это подготовка наших военных в странах Альянса, получение военной техники и боеприпасов, а также планировочный процесс, который должен быть четко определен: когда начинать наступательные действия, в каком месте или в нескольких местах. И все это происходит на фоне того, что ВСУ параллельно держат противника на многих направлениях и создают предпосылки для наступательных действий.

Вступление Финляндии в НАТО

Сейчас Россия будет активно бряцать оружием, потому что это единственный аргумент для влияния на Европу, которое сегодня остается у РФ. А что касается попыток агрессора оказывать какие-то действия на суше, то есть интересный анализ разведки Финляндии о российском военном потенциале. Они отметили, что после потерь, понесенных в Украине, Россия сможет восстановить свой потенциал разве что после 2030 года. Фактически Финляндия понимает, что есть время для эффективной интеграции в структуры безопасности Альянса. Однако мы знаем, что сегодня Финляндия является самодостаточной страной, обладающей мощной армией, и до членства в НАТО готовилась воевать с Россией самостоятельно. Также Финляндия реализовала концепцию тотальной обороны, которую мы должны перенять в перспективе. Но главное, мы равно как и Финляндия должны стать членами Североатлантического альянса.